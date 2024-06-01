Производители теплообменников

Сегодня рынок предлагает большой ассортимент теплообменников от различных производителей. Это российские и зарубежные компании. Поэтому можно удовлетворить нужды любого клиента, даже если его объект сложный и нестандартный.

Теплообменники российского производства

Конечно, зарубежные заводы делают хорошую продукцию. Но производители теплообменного оборудования в России учитывают условия нашей страны. Фирма «КС» не только занимается изготовлением, но и обслуживает продукцию других производителей. При этом учитываем индивидуальные особенности Вашего проекта, чтобы предложить наиболее подходящую модель.

Производители пластинчатых теплообменников

Одними из самых популярных являются пластинчатые теплообменники. Их изготовителей достаточно много. И прежде чем выбрать, следует узнать о каждой компании более подробно.

«Этра». Компания больше ориентируется на жилищно-коммунальные хозяйства. В производстве теплообменников «Этра» совмещает два важных качества: долговечность и экономичность. Просмотреть весь каталог теплообменников Этра

Alfa Laval. Шведское предприятие, которое работает в России еще с прошлого века. Производит теплообменники небольших размеров и с малым весом. Просмотреть весь каталог теплообменников Альфа Лаваль

Funke. Надежный изготовитель, который давно зарекомендовал себя на отечественном рынке. Немецкое качество и доступная цена сделали эту компанию одной из самых известных. Просмотреть весь каталог теплообменников Funke

«Анвитэк». Предлагает больше 50 вариантов теплообменного оборудования. Рамы и пластины изготавливают в России, поэтому и цена значительно ниже конкурентов. Просмотреть весь каталог теплообменников Анвитек

МАШИМПЕКС. Работает с 1995 года. Оборудование любого вида производит сама. А после 2011 года стала предлагать еще и продукцию немецкой компании GEA Heat Ecoflex. Просмотреть весь каталог теплообменников Машимпэкс

SWEP. Предприятие не только изготавливает оборудование, но также проводит монтаж и обслуживание. На российский рынок пришло в 2000 году. Просмотреть весь каталог теплообменников Swep

Danfoss. Знаменитая датская компания. Открыла свои заводы на территории России в 2001 году. Просмотреть весь каталог теплообменников Danfoss

Kelvion. Продукция этого изготовителя отличается надежностью. При соблюдении условий эксплуатации срок службы составляет 20 лет. Просмотреть весь каталог теплообменников Kelvion