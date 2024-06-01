Производители теплообменников

Сегодня рынок предлагает большой ассортимент теплообменников от различных производителей. Это российские и зарубежные компании. Поэтому можно удовлетворить нужды любого клиента, даже если его объект сложный и нестандартный.
Конечно, зарубежные заводы делают хорошую продукцию. Но производители теплообменного оборудования в России учитывают условия нашей страны. Фирма «КС» не только занимается изготовлением, но и обслуживает продукцию других производителей. При этом учитываем индивидуальные особенности Вашего проекта, чтобы предложить наиболее подходящую модель.
Одними из самых популярных являются пластинчатые теплообменники. Их изготовителей достаточно много. И прежде чем выбрать, следует узнать о каждой компании более подробно.
«Ридан». Российский производитель, который работает с 1998 года. У него не только большой опыт, но и эксклюзивные разработки. Например, поверхность пластин имеет особую структуру, которая препятствует образованию отложений.
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«Этра». Компания больше ориентируется на жилищно-коммунальные хозяйства. В производстве теплообменников «Этра» совмещает два важных качества: долговечность и экономичность.
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Alfa Laval. Шведское предприятие, которое работает в России еще с прошлого века. Производит теплообменники небольших размеров и с малым весом.
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Funke. Надежный изготовитель, который давно зарекомендовал себя на отечественном рынке. Немецкое качество и доступная цена сделали эту компанию одной из самых известных.
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«Анвитэк». Предлагает больше 50 вариантов теплообменного оборудования. Рамы и пластины изготавливают в России, поэтому и цена значительно ниже конкурентов.
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МАШИМПЕКС. Работает с 1995 года. Оборудование любого вида производит сама. А после 2011 года стала предлагать еще и продукцию немецкой компании GEA Heat Ecoflex.
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SWEP. Предприятие не только изготавливает оборудование, но также проводит монтаж и обслуживание. На российский рынок пришло в 2000 году.
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Danfoss. Знаменитая датская компания. Открыла свои заводы на территории России в 2001 году.
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Kelvion. Продукция этого изготовителя отличается надежностью. При соблюдении условий эксплуатации срок службы составляет 20 лет.
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Tranter. Основное производство расположено в США, Индии, Швеции и Германии. Изготавливает разные теплообменники, в том числе и на заказ.
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Подобные модели менее популярны, но это не значит, что производителей здесь меньше. Просто они в основном зарубежные. Мы предлагаем любые теплообменники самых известных компаний. Просто выберите понравившийся вариант, и мы Вам его предоставим:
Компаний-производителей здесь меньше, но тоже достаточно много. Кожухотрубные теплообменники применяют там, где важна стойкость к гидроударам. Это различные виды химической и нефтяной промышленности, а также металлургия, энергетика и многое другое. Мы поможем с выбором, если Вы сомневаетесь.
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